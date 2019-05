Her blir det fiskeforbod i sommar

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Miljødirektoratet har i dag fastsett endringar om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Forskriftene trer i kraft straks og endringane vil bli kunngjort i Lovdata innan kort tid, oppluser Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dei viktigaste endringane i Møre og Romsdal:

Sjø:

Fisketid for fiske med kilenot og lakseverp blir korta ned med ei veke i Hjørundfjorden og Storfjorden innanfor ei linje frå Festøya til Solavågen. Ny fisketid 01.07-15.07, måndag kl. 18 -torsdag kl. 18

Det opnast ikkje for fiske etter sjøaure frå land eller båt i fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innanfor E39 i Møre og Romsdal.

I Møre og Romsdal har det vore fisketid med krokgarn i utvida sesong (1.10-28.02). Det blir ikkje opna for dette fisket i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden (alt innanfor E39).



Elv:

Sykkylven kommune: Hunda, Riksheimelva, Vikeelva, Ramstaddalselva blir stengt for fiske

Norddal kommune: Eidsdalselva og Norddalselva blir stengt for fiske.

Sunndal kommune: Usma – laks blir freda

Sande kommune: Vågselva blir opna for fiske frå 01.07-15.07 med døgnkvote på 1 laks pr. fiskar

Det er og endringar i fisketid for Strandaelva, Tafjordelva, Valldalselva (fisketid i forskrift, men stengt av elveeigarlaget), Vatneeelva og Hustadvassdraget.

I vurderinga frå Miljødirektoratet heiter det:

- I elver på Sunnmøre hvor det ble foreslått redusert fisketid og/eller ikke åpning av fisket på grunn av reduserte gytebestander og lave ungfisktettheter, legger Miljødirektoratet til grunn Fylkesmannen i Møre- og Romsdals forslag til fisketidsbestemmelser. Dette innebærer at det blir redusert fisketid i Tafjordelva og Valldalselva. Videre blir det ikke åpnet for fiske i følgende vassdrag: Hunda, Riksheimelva, Vikelva (Sykkylven), Ramstaddalsselva, Eidsdalselva og Norddalselva (Norddal). Det blir ingen endring av fisketidsbestemmelsene i Storelva (Søre Vartdal), Storelva (Nordre Vartdal) og Stordalselva (Stordal).

- Forslagene om å ikke åpne for fiske etter laks i Usma samt å åpne for fiske etter laks i Vågselva (Sande) blir opprettholdt. Det samme gjelder forslagene om utvidet fisketid for laks i Strandaelva og Hustadvassdraget, samt sjøørret i Vatneelva.

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten