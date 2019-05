Nyheiter

Nytt styre ved Høgskulen i Volda er komplett, etter at Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nye, eksterne medlemmar for den komande perioden. Desse er: Roar Tobro, Inger Østensjø, Geir Terje Ruud og Bodil Palma Hollingsæter. Varamedlemmar er Ingunn Granberg Hestnes og Knut Helland Det melder Høgskulen på sine nettsider. hivolda.no



– Eg er veldig glad for at desse har sagt ja til å sitte i styret. Vidare utvikling av høgskulen sin faglege profil og ei styrking av samarbeidsrelasjonane med andre institusjonar er særleg viktig i den komande styreperioden. Styre sin kjennskap til UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt og regionale kunnskapsbehov vil også vere viktig for høgskulen si vidare utvikling, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø(V) på Høgskulen sine nettsider.