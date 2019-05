Interesserte meiner at prisen på Rjånes Ungdomssenter er for høg

Nyheiter

Både private og bedrifter har vist interesse for den tidlegare leirskulen som vart lagt ut for sal i slutten av november i fjor. Eit halvt år seinare er det ikkje lagt inn bod på senteret. Ifølgje både regionleiar og styreleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband i Møre og Romsdal er det prisen på anlegget som har gjort at ingen har kome med bod.

– Det har vore ein del personar og sett på og vurdert anlegget, men dei synest at prisen er for høg. Nokre har antyda kva dei er villige til å gi for anlegget. No bør vi kanskje vurdere om vi skal gå ned i pris, seier styreleiar Svein Oddvar Dalen. Ungdomssenteret ligg for tida ikkje ute for sal, men ifølgje Dalen skal senteret igjen leggjast ut gjennom Møre Eigedomsmekling.

– Vi håper sjølvsagt på eit snarleg sal. For vi har framleis faste utgifter knytt til anlegget. Men marknaden for slike anlegg er ikkje store og lokaliseringa av senteret er kanskje noko isolert. Det var annleis då det var ferjesamband på Rjåneset, fortel Dalen.

Han seier at det kan vere eit alternativ å seksjonere opp tomta som i tillegg til eit leirsenter frå 1972 inneheld eit bustadhus, fire hytter og eit naust, garasje og uthus.

Det krevst noko oppgradering, ikkje minst i bustadhuset der styraren for senteret budde. Men delar av leirskule-bygget er pussa opp i nyare tid. Også naustet er i god stand. Og så har tomta eit stort buldreområde.

– Anlegget ligg på eit kjempefint område, og det er leit å måtte selje det. Ikkje minst fordi anlegget er bygt opp på dugnad, då er det ekstra sårt å kvitte seg med det. Men den økonomiske situasjonen var dårleg og drifta gjekk i minus i fleire år. Då vi kutta kostnader vart det for små ressursar att, seier regionleiar Jon Ove Holen.

Det var hausten 2017 at regionstyret vedtok å leggje ned og selje Rjånes Ungdomssenter etter 48 år med leir, festar og mange andre arrangement på Rjåneset.