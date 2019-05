Over ein halv million til ladepunkt

Nyheiter

Tilsegna frå Miljødirektoratet er i samsvar med summen kommunen hyar søkt om.

Midlane skal brukast til 28 ladepunkt for kommunale tenestebilar. Ladepunkta vert fortel på basane til heimebasert omsorg (21), teknisk sektor (4) og vaktmeistertenestene (3).

Miljødirektoratet har 200 millionar kroner til rådvelde til støtte til klimasatsing i kommunane. Det kom inn søknader for 574 millionar kroner innan fristen.

Ordninga med støtte til klimasatsing i kommune baserer seg på at tiltaka skal vere femti prosent finansiert av staten, og femti prosent av kommunane sjølve.

– Miljødirektoratet støttar ladeinfrastruktur som legg til rette for at kommunane erstattar sine fossile tenestebilar med elektriske køyretøy. Vi legg til grunn at kommunen skiftar ut eit fossil køyretøy med eit heilelektrisk køyretøy for kvart ladepunkt som vert støtta, heiter det i tildelingsbrevet frå Miljødirektoratet.