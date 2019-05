Søkjer skjenkeløyve for filmfolk

Nyheiter

Ørsta kommune er i ferd med å handsame ein søknad om skjenkeløyve om bord på MV Bluefort. Lensmannen har stilt seg positiv til løyvet.

MV Bluefort skal ha med om lag 150 filmfolk til Ørsta kommune, og etter filminga den 29. mai er det ynskjeleg å servere middag om bord til filmfolka, og med øl og vin attåt.

Båten skal vere i kommunen frå 28. til 29. mai. Det er det same datoane Statens vegvesen har gjeve løyve til at Sæbø sentrum i periodar kan verte avstengt for trafikk. Vegvesen har gjeve løyve til at ferjekaia på Sæbø og fylkesveg 655 kan nyttast til filminnspelinga.

Likevel skal ikkje filminnspelinga vere til hinder for ordinær ferjetrafikk.

MV Bluefort reiser vidare til Rauma etter filminnspelinga på Sæbø, der innspelinga skal halde fram. Rauma kommune har gjeve skjenkeløyve til båten.