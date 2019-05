Sætre går av hos Ulstein Verft

Nyheiter

Kristian Sætre frå Ørsta går av som administrerande direktør i Ulstein Verft, melder Vikebladet Vestposten.

Ulstein Group sende torsdag morgon ut følgjande pressemelding, om endringar i leiinga ved Ulstein Verft:

Lars Lühr Olsen er tilsett som ny administrerande direktør i Ulstein Verft. Han kjem frå stillinga som innkjøpsdirektør i konsernet. Han har tidlegare vore viseadministrerande direktør ved Ulstein Verft og leia shippingaktiviteten i konsernet.

Han har over 20 års fartstid i Ulstein, og har bakgrunn som siviløkonom og maskinist.

Han tek over etter Kristian Sætre som har vore administrerande direktør i Ulstein Verft i seks år.

– Ingen kommentar

Vikebladet Vestposten snakka med tidlegare verftsdirektør Kristian Sætre torsdag morgon, men han ønskte ikkje å seie noko kring leiarskiftet på verftet.

– Eg har ingen kommentar til dette, seier Kristian Sætre.

- Fullt fokus på å gjennomføre og ferdigstille prosjekta

Lene Trude Solheim, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Ulstein Group, fortel at det var viktig å få på plass ein ny verftsdirektør sidan Kristian Sætre no ikkje lenger skal vere det. Men utover dette, ønskjer ikkje Solheim å kommentere meir kring det at Sætre sluttar.

– Vi er veldig glade for at Lars Lühr Olsen tok på seg rolla, og vi har fullt fokus på å gjennomføre og ferdigstille prosjekta våre framover, seier Solheim.

Saka vart fyrst publisert hos Vikebladet Vestposten.