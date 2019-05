– Ikkje fare for å miste dei 2,5 millionane

Nyheiter

– Ein viktig føresetnad for å få tømmeret til terminal og til marknaden er gode nok vegar i kommunen. Har kommunen utført sine plikter som låg til grunn for utbetalinga av tilskotet? spurte Hans Olav Myklebust (Frp) om i forkant av tysdagens formannskapsmøte.

– Vilkåra er ikkje oppfylt Held tilbake pengar Landbruksdirektoratet held tilbake statstilskot for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen. Årsaka er at vilkåra for utbetaling ikkje er oppfylt.

For å få betalt ut dei resterande 2,5 millionane må kommunen nemleg vise at dei har gjort tiltak for å betre vegar og flaskehalsar som hindrar effektiv utkøyring av tømmer.

Ass.rådmann/teknisk sjef Eldar Øye svarte at fleire utbetringar er gjort fleire stader i kommunen og at dei no jobbar med å oppdatere prioriteringslista. Også Kvistad bru har vorte prioritert med styrkeberekning, som viste at brua toler langt meir enn frykta, og at det med enkle utbetringar av vegane inn mot brua, vil kunne løyse nok ein flaskehals. Neste på lista er veg til Halse på Liadal.

– Men om det tek for mykje tid, står vi i fare for å miste dei 2,5 millionane, ville Paul Kristian Hovden (KrF) vite.

Det meiner Eldar Øye at ikkje er noko å frykte.

– Vi har hatt samtale med direktoratet, og mitt, og også ordføraren sitt bestemte inntrykk, var at dette skal gå i orden, når vi får oppdatert og sendt inn handlingsplanen vi har over utbetringar som er gjort. Det skal skje i samarbeid med næringa, forsikra Øye.

Det ligg ikkje inne pengar til ytterlegare utbetringar av tømmervegar før i 2020.