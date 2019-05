– I utgangspunktet hadde vi ikkje tenkt å gjere det, men vi vart så forarga over grunngjevinga

Nyheiter

Karen Høydal (Ap) fortalde i formannskapet tysdag at ho har lese grunngjevinga frå NVE frå april i år, der dei seier nei til Småkraft AS sin søknad om å utnytte eit fall på 315 m i Nøvedalselva, utan at ho klarer å sjå at dei har god nok grunngjeving til å gi avslag.