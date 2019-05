Sunnmørstreffet 2019 lovar fart og spenning for små og store

Nyheiter

Vi startar laurdagen med Street Race på Mosflata, der to og to bilar køyrer mot kvarandre over ei strekning på 140 meter.

Løpet er opent for alle bilmerke. Vi får også besøk av ekte dragracebilar som vil ha oppvising. Det vert god stemning og stor showfaktor!

For dei yngste er der også ein ekstra godbit. Sagmo Racing frå Svelgen stiller med ein Junior Dragster. Sjølv om sjåføren, Madelene Sagmo berre er 12 år, køyrer ho nok fletta av dei fleste. Dragsteren går nemleg 0–100 km/t på 2,5 sekund. Madelene vil køyre nokre testløp og vise fram bilen, så her er det berre å møte opp!

Laurdagskvelden blir det dans med Listen to the band på Hotell Ivar Aasen, temaet for kvelden er 50/60 tals for dei som ønsker å kle seg litt tidsriktig.

Søndag blir det finbilutstilling av amerikanske bilar og MC, med premiering i forskjellige klasser. Det blir open kiosk begge dagane.