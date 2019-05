Voldaferjene vert halvt canadiske

Nyheiter

Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) sel sine aksjar i ferjeselskapet Norled. Kjøparane er det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

– No står selskapet ved et vegskille, seier sier styreleiar i Norled, Ingvald Løyning i ei pressemelding.

norled.no

Han viser til at Norled har satsa, og skal satse, mykje på ny teknologi, og at det er krevjande for eit famileeigd selskap.

– No treng selskapet å få tilført den nødvendige finansielle løfteeva som skal til for at Norled kan vokse og utvikle seg vidare til neste fase og mot mye mål, sier Ingvald Løyning, styreleiar i Norled.

Norled driv mellom anna ferjesambanda på Voldsfjorden.