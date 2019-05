Nyheiter

Ungdomsrådet er difor ikkje følgt opp slik det skal, og verken møte, innkallingar eller protokollar er publisert etter juni i fjor. Politisk sekretariat har fått førespurnad om å ta over sekretærfunksjonen etter at ungdomsrådet sin sekretær Rebecca Riise Bjerknes starta som dagleg leiar for Ørstahallen. Men politisk sekretariat i kommunen har ikkje kapasitet.

Beklagar

– Det er beklageleg at vi ikkje har klart å få på plass ein sekretær for ungdomsrådet og at det ikkje har vore ført protokoll i vårt sak/arkiv-system sidan juni 2018. Ungdomsrådet har likevel fungert og har hatt sine møte, godt leia av Elise Stokken. Leiar har fått godtgjersle for arbeidet, men vi jobbar sjølvsagt med å finne ei permanent løysing, skriv rådmannen til Møre-Nytt.