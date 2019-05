Nyheiter

Eit lite anneks, eller tilbygg, vart totalskadd i brann i Hamnegata i Volda søndag ettermiddag, melder politiet på Twitter.

Det skal ikkje ha vore personar inne i den aktuelle bustad.

- Eit tilbygg er overtent. Brannvesenet har kontroll, og det skal ikkje vere fare for spreiing, melder politiet like over klokka 16.30.

16.49 melde politiet at brannen var sløkt.

- Ingen personar er skadde. Politiet tek nokre avhøyr. Brannårsaka er ikkje kjent, melder dei.