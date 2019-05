Nyheiter

Samferdselsutvalet gjorde samrøystes vedtak der dei ber fylkesrådmannen om å legge inn sambanda Standal, Trandal, Skår og Store Kalvøy i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020–2024. Dermed er det politisk vilje for at ferjetilbodet til Skår kan bli vidareført.

Den endelege avgjerda i saka vil bli tatt av fylkestinget.