– Livsglede og helse er viktig

Bakk-Ola-maraton vart for første gang arrangert i 2013. Den gong, som no, vart arrangementet brukt til å markere verdas aktivitetsdag. Tradisjonen tru stod ordføraren for opningstalen. Volda toradarlag har vore eit fast innslag, og til lystige tonar sørga Ingeborg T. Nupen frå Topp Trening for oppvarming i småsurt og kaldt vêr.