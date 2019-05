– Det har etablert seg ein kultur som ikkje hadde overlevd i ei privat verksemd

Nyheiter

– Årsrekneskapen for 2018 viser den faktiske situasjonen. Den viser at kostnadsauken er på rett veg, nedover. Bekymringa er at inntektsauken gjer det også. Det betyr at prioriteringane framover vil bli tøffe, og det vil krevje godt samarbeid mellom politikk og administrasjon. Vi vil mykje i Ørsta, får til mykje, men vi klarer ikkje alt, sa rådmann Wenche Solheim frå talarstolen då årsrekneskapen og årsmeldinga for kommunen vart handsama. Ho stadfesta og at det er sett i verk tiltak etter at nokre seksjonar har overstige sine økonomiske rammer.