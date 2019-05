Nyheiter

Ifølgje forelegget var mannen i eige av i alt femten ulike kort til trass for at han viste at dei var stolne. Dette skal ha vore bankkort og medlemskort frå ulike personar.

I tillegg til brotet på straffelova skal mannen ha hatt mindre mengder narkotika på seg og brukt narktika tidlegare same dag. Hendinga fann stad i juni i fjor.

Opphavleg fekk mannen eit forelegg på 6.000 kroner, men dette har han ikkje akseptert. No blir det rettssak.