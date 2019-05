Trekte anken etter dødsulykke i Hovdebygda

Nyheiter

Den dømde var driftsansvarleg for hogstarbeidet som gjekk føre seg i Hovdebygda på hausten 2016. I retten kom det fram at han stod og tok bilete og filma 30–40 meter unna hogstmaskina. Då kom ein forbipasserande og hunden opp til driftsansvarleg. Nokre minutt seinare kom eit tre i retning av mennene. Mannen hamna under treet og døde seinare av skadane.