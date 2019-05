Ishavsskuta «Polarstar» kjem til Sæbø

Nyheiter

«Polarstar» var Noregs første selfangar bygd i stål ved James Lamont-verftet i Glasgow, 1948. Det var den legendariske ishavsskipper Kristoffer Marø og skipsreiar Martin Karlsen som kontraherte og fekk bygd skuta. Mykje på grunnlag av erfaringar skipper Marø hadde gjort seg ved eit langt liv på selfangst. «Polarstar» vart sjølve symbolet på moderne selfangst, og det gjekk ikkje lenge før også andre tok til å bygge ishavsskuter i stål.

Med rundt 50 turar på selfangst og ei rekkje andre spanande oppdrag i nordområda, mangla det ikkje på dramatiske episodar i brottsjø og skruis. Likevel var det første del av 2000-talet som var mest skremmande då «Polarstar» vart berga frå opphogging to gongar. «Polarstar» var slita då Willy Nesset med god støtte frå lokalt næringsliv fekk hand om skuta og redda den frå opphogging i 2008. I 2013 går «Polarstar» til Polen for restaurering i nært samarbeid med Riksantikvaren. 26. august 2017 kjem skuta heim til Brandal til ein folkefest med nær 2000 menneske som applauderte skute og reiar til kai.

«Polarstar» fekk fryseri om bord då den var bygd, også dette var nytt på ishavsskutene. Dette gjorde at dei kunne fryse skinna på fangstfeltet for spekking ved heimkomst i Brandal. Fryseriet gjorde også at den nye moderne skuta kunne gå inn i fast frysefart i delar av året der det ikkje var fangst.

«Polarstar» gjekk mange år i ekspedisjonsfart på Grønland for Den Kongelige Grønlandske Handel. Skuta var av pionerane i oljeleiting i både Norske og Canadiske farvatn. Ho har vore med på å fotografere undervasskabel på bankane utanfor Newfoundland. Ho var på forsking og kvalmerking. Ho var Sysselmannen si skute i 9 år, og ho fekk vere turistskip på Svalbard gjennom store delar av -90 talet.

«Polarstar» er ein juvel som for komande generasjonar skal minne oss om den store og dramatiske ishavshistoria som for vår landsdel har hatt så stor betydning og som har ført så mykje rikdom til landet. Ei næring som har gitt mykje arbeidsplassar på sjø og land.

I juni skal «Polarstar» ut på nye oppdrag i passasjertrafikk på kysten. Men før dette vil skute og reiar, i samarbeid med ishavsvener på Sæbø, vitje Sæbø sundag 12. mai. Reiaren inviterer alle interesserte om bord til ope skip ved kai. Vi veit at det på Sæbø, Vartdal, Ørsta og Volda er svært mange som har vore med både «Polarstar» og andre ishavsskuter på selfangst og andre ekspedisjonar, og vi håpar mange av desse vil finne vegen om bord.

Hjarteleg velkomne.