560 elevar klare for Tinestafetten på Ørsta stadion

Over 107.000 skuleelevar er påmeldt stafetten som i år har et ekstra fokus på klima og miljø. Hele 560 elevar er påmelde til årets stafett på Ørsta stadion.Norges Friidrettsforbund og Tine arrangerer kvart år Tinestafetten for skuleelevar frå 6.–9. klasse, og det er få arenaer som samlar like mange barn og unge på éin dag. I år ønsker dei å bruke denne dagen til å samtidig sette fokus på ei av vår tids viktigaste saker – klima og miljø.

– Generasjonen som no veks opp har eit brennande og synleg engasjement for miljøet. Når 107 000 barn møtest til stafett i mai, skal vi saman sette fokus på enkle ting vi alle kan gjere for å gjere dagen og Tinestafetten litt grønare, seier Ann-Kristin Syversen i Tine.

Prosjektleiar for Tinestafetten i Norges Friidrettsforbund, Linn Baarlid, understrekar at sjølv om Tinestafetten i år setter fokus på eit viktig og seriøst tema, vil dagen også i tradisjonen tru handle om leik, moro, aktivitet, meistringskjensle og lagarbeid.

– Men sjølv om berekraft er viktig, trenger det ikkje vere kjedeleg, vanskeleg eller skummelt, og det er den oppveksande generasjonen eit levande bevis på.