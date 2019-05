Ørsta-rekkverk på plass til 17.mai

Nyheiter

I fjor vart det reagert på at det var kome opp nytt rekkverk som ikkje var produsert av Vik Ørsta. Dette vart det teke tak i. No har området rundt elva og brua ved Nekken fått toppmoderne rekkverk. Fredag vart det siste justeringane gjort, og plassen er dermed klar for 17. mai-feiringa.

– Det var vegvesenet som byrjar jobben med å støype sikring av vegen. Det vart ein ny mur. Sidan den har ein bratt vinkel måtte det på plass rekkverk, seier leiar Ulf Kristian Rognstad for tekniske tenester.

Alt av rekkverk som no er på plass, i tillegg til ei ny flaggstong, er levert av Vik Ørsta.

– Vik Ørsta har hjelpt oss med løysinga her.

Det er ei solid oppgradering som har kome på plass på Nekken, og som skal sikre at ingen hamnar elva.

– Dette er ein 17. mai-plass der mange samlar seg. Då er det kjekt å ha det fint her. No er alt klart til 17. mai. Dette er og ein del av sentrumsutviklinga, og det er viktig at ting ser skikkeleg ut, seier Rognstad som rettar ein ekstra takk til Ole Petter Ville og Vik Ørsta.