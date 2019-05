Tingstova har fått tett tak

Det er verdfullt for både turistar og folk flest at Tingstova vert teken vare på for framtida

Nyheiter

– Etter initiativ frå Hjørundfjord Adventures i fjor bestemte vi oss for å fullføre taktettinga i fineversperioden som nyleg er tilbakelagt, fortel Jarle Myklebust.

Det vart fjerna gammal torv og lagt på ny. Også rotne torvolar vart fjerna og det vart bytta eit par taksperrer og litt trod.

Kåre Løvoll og Fjorden byggservice vart leigd i samband med prosjektet.

Mesterhus Sunnmøre har vore med å støtta noko av prosjektet i lag med Hjørundfjord Adventures.

Perry Bjørke er ein av dei som er glad for restaureringa.

– Lenge har dette verneverdige bygget stått på skade, seier Bjørke.

Tingstova har i fleire år hatt lekkasje i taket, og det har difor vore stort behov for tiltak slik at ikkje eit kulturminne går tapt.

Tiltaket vart sett i gang i samråd med grunneigar, og kyndige fagfolk planla arbeidet. Fylkeskonservatoren har også vore involvert.

Hjørundfjord Adventures som driv Hjørundfjord Vandrarheim, vil gjerne at dei tilreisande skal få ei mest mogleg autentisk oppleving på kveldsturar rundt Bjørke.

– Hjørundfjord Adventures ser at det er verdfullt for både turistar og folk flest at Tingstova vert teken vare på for framtida, heitte det i ei pressemelding i vinter frå då planlegginga av restaureringa starta.

Tingstova er av riksantikvaren datert til å vere frå sist del på 1.500-talet. Opphavleg stod stova i klyngjetunet på Hole.