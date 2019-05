Den viktigaste gevinsten er helsa di, og det kan vere godt for samhaldet på jobb også, om ikkje konkurranseinstinktet vert for stort sjølvsagt

Nyheiter

Folkehelsekoordinator Ingvild Endal inviterer ørstingane med på Sykle til jobben-aksjonen som byrja 24. april og varer til 21. juni. Ørsta kommune er ein av førebels to kommunar i fylket som har betalt ein sum for at alle innbyggjarane i Ørsta skal kunne vere med på aksjonen gratis. Det same har Kristiansund kommune gjort.

– Så her er det berre å hive seg med, oppmodar Endal.

Ho fortel at namnet på aksjonen kan vere litt misvisande.

– Dette handlar om meir enn å sykle til og frå jobb. Her er det all aktivitet som tel, både det du gjer i fritida og i jobbsamanheng. Det kjekke er at du saman med kollegaene dine både kan kome i betre form, og vinne mange flotte premiar i regi av den nasjonale aksjonen.

Folk kan vere med i konkurransen ved å registrere all fysisk aktivitet, frå sykkelturar, gåturar, joggeturar, styrketrening og spinning til fotball og anna. Dette skal kvar enkelt deltakar loggføre enten via nettsida til Sykle til jobben-aksjonen, eller via Endomondo, Strava, Polar eller Oslo Bysykkel. Det er også mogleg å danne lag.

– Her kan alle vere med, frå dei er 15 år og oppover. Der er inga øvre aldersgrense.

Det er mogleg å sikre seg tre poeng kvar dag, for aktiviteten.

Endal minner også om at 1. mai var startskotet for årets Stikk UT!, som har 15 turmål i Ørsta kommune.

– Det vil vere flott å kombinere dette, seier Endal.

Ho viser også til at kommunen har oversikt på sine heimesider over aktivitetar i kommunen, både for born/unge og for vaksne.

– Den viktigaste gevinsten her er helsa di, og dette kan vere godt for samhaldet på jobb også, om ikkje konkurranseinstinktet vert for stort sjølvsagt. Mange har allereie registrert seg, og vi håper fleire bedrifter og personar i Ørsta tek oppmodinga og vert med!