Sparebank 1 Søre Sunnmøre realiserte store verdiar første kvartal

Skrive av Sofie Svanes Flem/Sunnmørsposten

Etter sal vav aksjar og ein fusjon som vart gjennomført i første kvartal av 2019, kan Sparebank 1 Søre Sunnmøre vise til eit kvartal med realisering av store verdiar.

Det skriv banken i ei børsmelding etter første kvartal. Banken melder og om sterk vekst i utlånsvolum.

Resultatet før skatt enda på 94,4 millionar kroner, mot 31,2 mill. i same periode i fjor.



- Av dette utgjer eingongseffekter frå resultatført gevinst frå sal av aksjar i BN Bank, og resultatført gevinst i konsernet knytta til fusjonen av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Skadeforsikring AS til Fremtind Forsikring AS, ein samla resultateffekt før skatt på 71 mill. kr., skriv banken.

Fusjonen av Sparebank 1 Skadeforsikring og DNB Skadeforsikring til Fremtind Forsikring AS blei gjennomført i første kvartal. DNB kjøpte seg opp frå 20 prosent til 35 prosents eigarandel. Sparebank 1 Søre Sunnmøre sin andel av gevinsten utgjer ca. 36 mill.

Netto renteinntekter for banken utgjer 35,7 mill, ei auke på 2 millionar frå same periode i fjor.

Banken opplever sterk vekst i utlånsvolumet og tek marknadsandelar på Søre Sunnmøre, står det.

12-månadersveksten i personmarknaden er på 7,3 prosent, tilsvarande 611,5 mill. Veksten i bedriftsmarknaden er på 21,1 prosent.

- Innskot frå kundar har auka med 13 prosent siste 12 månadane, og banken har ei særs god innskotsdekning på 80,2 prosent ekskludert lån i kredittføretaka. Tap på utlån og misleghald syner og ei positiv utvikling, ifølgje banken.

Nøkkeltal - 1. kvartal 2019

o Resultat før skatt: 94,4 mill. kroner (31,2 mill. kroner)

o Eigenkapitalavkastning etter skatt for konsernet: 27,8 prosent (10,2 prosent)

o Tap på utlån: 1,4 mill. kroner (3,1 mill. kroner)

o Utlånsvekst siste 12 mnd inkl. overføring til SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt: 923 mill. kroner (618 mill. kroner)

o Innskotsvekst siste 12 mnd: 772 mill. kroner (322 mill. kroner)

o Forvaltningskapitalen i konsernet: 9.794 mill. kroner (8.729 mill. kroner)

Samanliknbare tal for 1. kvartal 2018 i parantes.