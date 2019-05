Rotary pynta og stelte på Brudavollen

Nyheiter

Den årlege dugnaden på Brudevolltunet gjekk av stabelen førre veke. Ørsta Rotaryklubb har tradisjon for å stelle i stand uteområdet på bygdetunet kvar vår, og i år var ikkje noko unntak.

- Vi rakk så vidt siste fineversdagen, så ryddinga gjekk fort. Mykje lauv og rusk hadde samla seg i tunet, men når vi er fleire som hjelper til, går det radigt for seg.

Det seier ansvarleg for ryddegjengen i Rotary, Nils Elling Nupen.



Cecile Rørstad ved Brudevolltunet hadde ordna med rjomegraut til dugnadsgjengen, noko som vart sett stor pris på.

- Vi er svært glade for at Rotary stiller opp på denne måten, så litt gjengjeld måtte vi no gjere, seier ho.

No er tunet på Brudevollen klart til å ta imot vitjande utover året.

Pressemelding frå styret