Me treng ikkje la teknologien ta over for gode vurderingar

Nyheiter

Då eg var lita og mobiltelefonen byrja bli vanleg, fantaserte me om at ein gong i ei fjern framtid kunne me kanskje sjå på TV på telefonen. Denne ville science fiction-verda me såg føre oss var ikkje så fjern som me trudde, og om nokon hadde fortalt oss om førarlause bilar, 3D-printarar og om korleis dagens mobiltelefonar faktisk fungerer, ja, så hadde me vel falle av stolen.