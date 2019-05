Frå Molde til Sogndal

Nyheiter

Sogndal Fotball og Molde Fotballklubb er samde om ein utlånsavte på forsvarsspelar Martin Ove Roseth frå Volda.

- I følge rapportane er dette ein rask spelar med god venstrefor, seier sportsleg leiar Håvard Flo til Sogndal sine heimesider.

- Det er ein spelar Molde har stor tru på i framtida, og me er glade for at han skal vera her i Sogndal no nokre månader.

Roseth har vore skadd, men er no skadefri. I fjor var han på lån i Levanger i 1. divisjon, og no vert det eit nytt opphald i divisjonen med Sogndal. Låneavtalen gjeld ut juli.

- Eg håpar å bidra her i Sogndal, og gler meg til dei neste månadane her. Målet er å hjelpa klubben i kampen om opprykk, seier Roseth.