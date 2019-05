Kulturarbeidar og lærar toppar lista for MDG

Nyheiter

Øyehaug Opsvik er programansvarleg ved Ivar Aasen-tunet, med ansvar for kulturprogrammet og Dei nynorske festspela. Auflem Øye er lærar ved Ørsta ungdomsskule og dagleg leiar i Ørsta andelsgard. Frida Gillberg, som i dag representerer Dei Grøne i Ørsta kommunestyre, stiller ikkje til attval, men held fram som lokallagsleiar.

– Vi er ein stadig sterkare organisasjon i Ørsta og er godt motiverte for å kjempe for eit Ørsta som går i front for det grøne skiftet. I år skal vi vise at god miljøpolitikk og god distriktspolitikk går godt saman. Vi er mange som er grøne på bygda!, seier listetopp Olav Øyehaug Opsvik i ei pressemelding.

Lokallaget meiner miljøpolitiken vil vere viktigare enn nokon gong ved kommunevalet i haust.

– Med streikande ungdom og stadig fleire debattar om korleis vi alle kan redusere utslepp er der god grunn til å tru på mange grøne stemmer i år.

Turisme er også spådd å vere ei viktig sak i valet.

– Turisme vil bli ei stadig viktigare næring, og kommunen må ta ansvar for at auka kjem lokalbefolkninga til gode, samtidig som vi tek vare på naturen rundt oss, som trass alt er vår viktigaste merkevare, seier han.

Auflem Øye er spesielt oppteken av å auke sysselsettinga i landbruket i Ørsta. – Maten skal produserast her, på lokale ressursar!, slår ho fast.

Andre viktige saker for Miljøpartiet er trygge skulevegar, prioritering av mjuke trafikantar og kollektivtransport, forsvarleg søppelhandtering og ei innovativ, berekraftig oppdrettsnæring.