Venter sludd og snøbyger

Nyheiter

Dei siste vekene har det vore skikkeleg vår på Sunnmøre. Tysdag føremiddag vart det sendt ut farsvarsel og no er det slutt på godvêret for ein periode. Farevarselet som er sendt ut gjeld for Møre og Romsdal og Trøndelag.

- Frå onsdag kveld er det venta sluddbyger og snøbyger. Nattestid vil denne nedbøren legge seg, og i låglandet kan det kome opp mot 5 cm, mest i indre strøk. I høgareliggande strøk kan det kome noko meir enn 5 cm, heiter det i varselet.

I Ørsta er det torsdag morgon meldt ned i to varmegrader og nedbør.