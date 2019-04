Våkna av tre høge smell - politiet mistenker fyrverkeri

Nyheiter

Helga som var gjekk roleg for seg i Ørsta, men fleire vakna av høge smell i Ørsta sentrum natt til søndag. Ein tipsar beskriv at dei vakna av tre høge smell og at politiet gjekk inn i ein bygning i Ørsta sentrum. Det vert og stilt spørsmål om bruk av fyrverkeri i bustadstrøk når det er stor brannfare i vegetasjonen.

Lensmann Guttorm Hagen stadfester at politiet stoppa ein fest i området.

- Det var smellar i området rundt Kyrkjegata i helga. Vi mistenker bruk av fyrverkeri. Dette vart undersøkt og ein fest vart stoppa. Elles var det ei roleg helg, men denne saka var forstyrring av natteroa, seier Hagen.