Dette er ein auke på 43,9 prosent, kjem det fram i årsmeldinga for 2018 frå Ørsta kommune.

Netto lånegjeld per innbyggjar i 2018 var 89.511 kroner.

Volda kommune har 26.969 kroner meir i lånegjeld per innbyggjar, samanlikna med Ørsta (30,1 prosent meir).

– Lånegjeld per innbyggar er ein direkte konsekvens av nyinvesteringar, totalrenovering og

betalte avdrag, står det i årsmeldinga.

For fylket totalt sett er lånegjeld per innbyggjar på 91.973 kroner, og for landet (utan Oslo), 74.622 kroner.