Fleire kvinner i leiande stillingar

Nyheiter

Det kjem fram i årsmeldinga frå Ørsta kommune.

Kommunen hadde per 1. desember i fjor 1.102 tilsette, der 860 er kvinner og 242 er menn. Dette gir ei prosentvis fordeling på 78 prosent kvinner og 22 prosent menn. I

Statistikken tek med alle tilsette, både faste og vikarar.

– Kjønnsrollemønsteret er tydeleg: Det er få menn i omsorgsyrka, medan det i teknisk sektor er stor mannsdominans, kjem det fram i meldinga.

Blant dei 12 stabs- og seksjonsleiarane er 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. Tala for 2017 var høvesvis 58 prosent og 42 prosent.

Kvinnene i Ørsta kommune tener i snitt tre prosent mindre enn menn.

– Dette kan kome av at det er fleire ufaglærte kvinnelege ferievikarar/vikarar i omsorgsyrka og i barnehagar. Dette påverkar snittløna. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skuldast i hovudsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn t.d. hadde vore assistentar eller leiarar, ville løna vore lik for kvinner og menn, står det i årsmeldinga.