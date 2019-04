Aurstad får jobben

Nyheiter

Jobben handlar om å betre Sæbønesvegen og Flatnesvegen.

Etter at tilbodskonkurransen er over er det klart at det kom inn også tilbod frå Berknes Maskin, i tillegget til Aurstad Tunnel. Begge har tilbod som tilfredsstiller kvalifikasjonskrava. Konkurransen er avgjort på bakgrunn av det mest økonomisk fordelaktige

tilbodet, basert på følgjande kriterium: Pris 80 prosent og kvalitet 20 prosent. I kvalitet er det mellom anna lagt vekt på tilbydd erfaring og kompetanse, og referanseprosjekt.

Berknes Maskin AS tilbaud ein pris på ca. 3.880.000 medan tilbodet frå Aurstad var på ca. 3.750.000.

Endeleg tildeling og signering av kontrakt kan først finne stad dersom kommunestyret 9. mai vedtek ei tilleggsløyving til prosjektet.

Roy-Arne Folkestad