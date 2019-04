– Ny utgreiing vil setje utviklinga av Ørsta sentrum på vent

Nyheiter

I områdeplanen for Ørsta sentrum er det vurdert tre alternativ for ny vegføring frå E39 mot Vikøyrane. I sakspapira som formannskapet fekk lagt fram før møtet tysdag vart alternativ ein tilrådd frå administrasjonen. Dette alternativet vil ta ein del av parkeringsplassen til Tindebygget, og noko som eigarane Arne Johan Rebbestad og Per Magne Mork har protestert på. Dei meiner at ei løysing kring krysset ved Rygh-huset og eksisterande veg er best.