Skal teste varslingssystemet for fjellskredhending

Nyheiter

Torsdag 02. mai mellom kl. 15.00 – 15.30, vil ÅTB teste desse befolkningsvarslingssystema, opplyser Ørsta kommune.

Det vil seie at dei som har registrert adresse i, eller oppheld seg i ein kommune ved Storfjorden, vil få ei melding eller ei oppringing til telefonen.

Åknes/Tafjord Beredskap er lokalisert i Stranda, og er eigd av Stranda, Norddal, Stordal, Ørskog, Sykkylven, Ørsta og Ålesund kommunar.

I tillegg vil folk kunne høyre at sireneanlegga rundt fjorden vert testa. Dette gjeld sireneanlegg i Stranda, Norddal, Stordal og Ørskog, i tillegg til delar av Sykkylven.

- Snakk med borna

Kommunane oppmodar om å informere borna om at testen skal skje.

- Kommunane rundt Storfjorden er opptekne av å ha ein god beredskap dersom det skulle oppstå ein naturkatastrofe, og det er difor viktig å teste systema. Vi håpar alle innbyggjarane har forståing for dette. ÅTB vil poengtere at det ikkje er noko endring i rørsla i fjella. Og at geologane vil kunne varsle i god tid før et eventuelt ras vert utløyst, skriv kommunen.