Hadde over 1,2 i promille to gonger

Nyheiter

Mannen var tiltalt for å ha vore ruspåverka under bilkøyring ved to høve. Den første hendinga var i Volda i desember 2017. I retten forklarte han at han skulle køyre seg og to passasjerar frå eit hus til eit anna i same gate i eit byggefelt. Han hadde drukke alkohol og teke tablettar som er definert som narkotika. Blodprøveanalyse etter køyringa fann stad viste at mannen hadde over 1,2 i promille.