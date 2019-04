Sverre (88) har aldri budd i Ørsta, men er trufast lesar av Møre-Nytt

Nyheiter

–Denne skrivaren vart kjend med han for omlag 8 år sidan, då vi vart grannar på Grytøy i Troms, skriv Oddbjørn Sæter i ein e-post til Møre-Nytt.

Han fortel om den ivrige Møre-Nytt lesaren, som er busett på Grytøy, litt nord for Harstad":

"Sverre flytta til Grytøy i 1994 saman med vener frå øya som han han arbeidde saman med på Tingvoll. Etter at han fylte 80 år, valde han å flytte til helsesenteret der han bur i dag. Eg kjenner godt til Skurtveitnamnet frå Ørsta, og det er ikkje sjeldan at namnet dukkar opp i avisa. Eg gav han eit nummer med minneord om ein frå slekta, og dette takka han varmt for. Etter det har eg lagt avisa i postkassa hans når eg er ferdig med ho. Dette må vel kunne kallast fornuftig gjenbruk, og syner at det ikkje berre er ørstingar som er glade avisa.

Sverre er ein kunnskapsrik mann som lyttar til radio, les aviser og litteratur, og har eit hjarte for nynorsk. Han er politisk interessert, og er glad i norsk historie, men har korkje fjernsyn eller internett.

Gjennom Møre-Nytt får han innsikt i korleis bygdekommunane har det.

Han sa ein gong til meg at «eg les kvart eit ord». Det gjer ikkje eg lenger, men eg er framleis glad i avisa etter å ha vore utflytta tingar i 50 år.

Vi saknar begge Målauget i laurdagsavisa, sjølv om vi syns dei nye skribentane er flinke. Sverre meiner at det norske språket er viktig, så han vonar Møre-Nytt ikkje tek etter mange andre aviser som nyttar meir og meir engelske ord og uttrykk."

Oddbjørn Sæter