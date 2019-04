Frå onsdag ringjer du Vanylven

Nyheiter

Det skriv Ørsta kommune på heimesidene sine.

– Dette inneber ikkje større endringar enn at publikum framleis ringjer det same nummeret, men at det er nokon frå Vanylven som tek telefonen i andre enden. Dei som tek telefonen ser at telefonen er til Ørsta kommune, og svarar deretter, opplyser kommunen.

– Som innbyggjar i Ørsta kommune vil du framleis få den gode hjelpa som før. Sentralbordet vil svare på grunnleggande spørsmål, medan dei meir utdjupande og kompliserte spørsmåla vert sett vidare til riktig avdeling og sakshandsamar i kommunen.