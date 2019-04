Nyheiter

Bygdehomo av Julia Dahr og Julie Lunde Lillesæter, handlar om Bjørn-Tore Berge (52) som flytta frå Volda for å leve friare som homofil. Så kjem han heim for å delta i Bygdepride. Filmen presenterer også motstanden mot arrangementet, representert ved pastor Hans Reite.

Her er grunngjevinga for prisen, som vart delt ut laurdag kveld:

"Vinnarfilmen rørte juryen frå start til slutt. Filmen har eit forsiktig

og særeige bildespråk. Den har ein hovudperson som vi blir glad i og nokon motstandarar som vi gradvis blir presentert eit nyansert bilde av. Vi er imponert over korleis filmen klarer å fortelle så mykje på så kort tid. Og er veldig glad for å kunne gi prisen for beste kortdokumentar til filmen Bygdehomo."