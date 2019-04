– Vil vurdere å anke

Nyheiter

Onsdag kom avgjerda i konsesjonssøknaden frå Småkraft AS om å byggje ut Nøvedalselva ovanfor Store-Standal til kraftverk. Svaret var avslag.

– Vi hadde sjølvsagt eit håp om at det vart ja, men er ikkje overraska over avslaget. Det eg likevel er overraska over, er grunngjevinga. Det er at det så einsidig vert sett på inngrepa i naturen, og som vi meiner det er gjort alt for å redusere, seier Olav Hope, grunneigar på Store-Standal, og ein av dei som samarbeider med Småkraft AS om å få til eit kraftverk frå vatnet i Nøvedalselva.

Han vil ikkje seie om det vert ein anke, men det er noko som vert vurdert.

– Vi må ta oss ein samtale grunneigarane i mellom, og saman med Småkraft AS om dette, seier Hope.

– Heilskap

Han stiller seg undrande til at det er såpass mykje vektlegging av landskap i avslaget, men ikkje andre moment, som flora og fauna.

– Vi ser jo dette i ein heilskap, og at vi med inntektene frå kraftverket kunne få inntekter til å gjenreise bygda, med nybygg og utvikling. Vi synest det er rart at når nitti prosent av vi som bur her er samde om dette, opplever at det vi meiner vert mykje mindre vektlagt enn dei som ikkje bur her, og sjeldan er her, seier Hope.

Prosjektleiar Martin Vangdal i Småkraft AS stadfestar overfor Møre-Nytt at det vert ein samtale med grunneigarane fyrst, før det vert teke noko avgjerd om ein anke.

– Ein eventuell anke vil ikkje kome utan at grunneigarane er samde om dette, seier Vangdal.

Ankeorganet vil i så fall vere Olje- og energidepartementet.

Når NVE seier nei til å byggje ut Nøvedalselva, er det i hovudsak ut frå omsynet til landskap.

– Etter vårt syn vil ein vesentleg reduksjon av vassføringa i midtre og nedre fosseparti føre til at Nøvedalsfossens samla inntrykksstyrke vert vesentleg redusert. NVE meiner at utbygginga vil medføre forringing av Nøvedalsfossen som eit verdfullt landskapselement, heiter det i utgreiinga som gjev grunnlaget for avslaget.

Tunnel og røyrgate

Småkraft AS søkte om å få nytte eit fall på 315 meter i Nøvedalselva, med inntak på kote 375 og kraftstasjon på kote 60. Utbygginga vil føre til ei redusert vassføring på ei 1.200 meter lang elvestrekning. Vatnet skal førast til kraftstasjonen delvis i tunnel og delvis i nedgraven røyrgate. Kraftverket er planlagt til å gje ein årsproduksjon på om lag 12 GWh.

I søknaden er det lagt opp til at den øvste delen av Nøvedalsfossen ikkje skal med i utbygginga. Vidare at det vert lagt opp til ei minstevassføring i elva elles på 120 liter i sekundet om sommaren og 20 liter i sekundet om vinteren.

Småkraft AS har søkt om utbygginga på vegner av majoriteten av grunneigarane på Store-Standal. Grunneigarane vil halde på fallrettane.

I høyringsrunden var Ørsta kommune positiv, medan dei fleste andre instansar var negative. Mellom dei negative var Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og ymse natur- og miljøvernorganisasjonar.

Ørsta kommune var positiv til søknaden ut ifrå fordelane for ålmenne interesser, som omsyna til inntekter til fallrettseigarane og fornybar energi.

Dei som var i mot utbygginga i høyringa peika på ulemper for landskap, biologisk mangfald og friluftsliv mellom anna.

Når NVE har vurdert søknaden, er det dei landskapsmessige omsyna som har medverka mest til avslaget. NVE konkluderer med at etter ei heilskapleg vurdering er ulempene ved ei utbygging av Nøvedalselva større enn fordelane.

– I vedtaket har NVE særleg lagt vekt på at ei utbygging av Nøvedalselva kraftverk vil gje negative konsekvensar for opplevinga av landskapet. Vi har også lagt noko vekt på at utbygginga vil medføre negative konsekvensar for biologisk mangfald, heiter det frå NVE.