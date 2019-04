Slaraffenliv er ukjent omgrep for Dekk-Harald & Co

Nyheiter

Altså: Matpause har dei som andre, men i desse dagar er det ikkje meir heller. Før hanen galar kan Harald & Co vere i gang. Høgsesongen for dekkskifte har nemleg kasta seg over Vatne Dekkservice som leverer og legg om dekk til personbilar, varebilar, SUV, i tillegg til landbruks- og anleggsmaskiner.