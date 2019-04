Vil stoppe Hovden masseuttak

Nyheiter

Det kjem frå i tilråding til formannskapet. Komande tysdag skal politikarane ha ei førehandsvurdering av detaljreguleringsplanen for Hovden masseuttak. I tillegg til saka skal Erik Ludvigsen, konsulent på vegner av Volda maskin, orientere om planane.

Tilrådinga til vedtak som ligg i sakspapira er negativ til dei vidare planane. Det vert vist til at området er ei omsynssone for nærfriluftsliv. At det har vore sterk mobilisering mot massetaket frå innbyggjarar og andre. I tillegg til at råstofftilgangen samla sett i regionen ikkje er kritisk. Tilrådinga er at planarbeidet vert stoppa inntil det eventuelt er gjennomført ei overordna vurdering av eigna lokalitetar for masseuttak.

– Ei slik samla vurdering av alternative lokaliseringar kan sikre at det vert opna for slike tiltak berre der det er relativt små konfliktar og samla sett stor samfunnsnytte, heiter det i tilrådinga.