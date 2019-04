Misser alarm-kontrakt

Nyheiter

Ørsta Røde Kors har sidan 2001 hatt ansvaret for tryggleiksalarmane i Ørsta kommune. Frå komande årsskifte er det slutt. Årsaka er at Ørsta kommune skal gå over til ny velferdsteknologi, og i samband med dette ser kommunen at gjeldande avtale med Ørsta Røde Kors og 110-sentralen i Ålesund vert overflødig.

– Ørsta kommune ynskjer at gjeldande avtale skal gjelde ut 2019 for å sikre overgang til nye løysingar. Vi vil leggje ti rette for ei smidig overgangsordning, heiter det frå stabsleiar Oddvar Marøy i oppseiingsskrivet til Ørsta Røde Kors.

Gjeldande avtale har ei oppseiingstid på seks månader, og Ørsta Røde Kors har vorte orientert om oppseiinga også gjennom eit eige møte.

– Vi vonar de har forståing for valet som kommunen må gjere, og at vi saman kan få til ei greiast mogleg avslutning, skriv Marøy.