Nyheiter

I ei pressemelding heiter det frå sekretær Åsmund Brøvig at berre ein kandidat er klar førebels, og det er Monika Tetti i Valldal.

– Fristen går ut 30. april, og det burde minst ha vore sju, og helst atten, kandidatar, heiter det i pressemeldinga.

«Bønnelista» har arbeidd intensivt med å få få til lister over heile landet. Møre var det einaste bispedømmerådet der det ikkje kom underskrifter, men lista vart godkjent, og har teke i mot midlar frå Den norske kyrkja til å finne kandidatar.

I Møre bispedømme har det m.a. vore valmøte i Ørsta, men det har altså ikkje lukkast å finne kandidatar.

– Bønnelista vart etablert for at kyrkja skal få leiarar som ynskjer at Gud sjølv skal prege kyrkja endå meir, og ikkje verte leia av politiske avgjerder, seier Jo Hedberg frå Tønsberg. Han er iniativtakartil Bønnelista.

Han og Monika Tetti har bedt om bønnesvar for Møre bispedømme, og no håper dei på bønnesvar i tolvte time, går det fram av pressemeldinga.