Asko fekk fullt medhald

Partane hadde over tid hatt forhandlingar om kjøp av eigedomen i Vikebygdvegen 2 i Volda. Asko Holding AS eigde frå før 9,9 prosent av aksjane i Vikebygdvegen 4 AS, medan Solheim Holding AS eigde 90,1 prosent. Eit kjøp av aksjane i selskapet vart det og forhandla om. Asko Holding AS har planar om å bygge eit forretningsbygg med leilegheiter på tomta i Volda.