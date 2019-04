140.000 i støtte til Stavset internatskule

Nyheiter

11 eigarar i Møre og Romsdal kan gleda seg over nesten 1,2 millionar kroner i støtte til sine kulturminne gjennom Kulturminnefondets første tildelingar i år, heiter det i ei pressemelding frå Kulturminnefondet.

Mellom dei som får tilskot er Hjørundfjord kulturvernlag. Laget får 140.000 kroner til yttervegger på Stavset internatskule.

Kulturminnefondet har slutta med ei årleg søknadsfrist, og gjev no støtte til kulturminne over heile landet kontinuerleg i 2019.

I årets første kvartal er det behandla 488 søknader, der det er søkt om 220 millionar kroner til saman. 283 prosjekt har blitt gjeve støtte, men ei samla sum på nesten 58 millionar kroner.

– Dei seinare åra har tilskota frå Kulturminnefondet til private eigarar av verneverdige kulturminne blitt dobla. Kulturminnefondet sikrar viktige kulturminne over heile landet på ein effektiv og målretta måte. Å ta var på kulturarven er godt for miljøet, det gjer lærdom om historia vår, og det skapar aktivitet og arbeidsplassar over heile landet, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er svært gode tilbakemeldingar på løpande behandling av søknadar frå private eigarar som vil setje i stand sine kulturminne, og tida Kulturminnefondet brukar på saksbehandling har gått kraftig ned.

– Innføringa av løpande søknadsbehandling har skjedd etter forslag frå eigarane av kulturminna. Eg er svært tilfreds med at det no fører til enklare søknadsbehandling og raskare saksbehandlingstid, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Lista over dei som har fått støtte i Møre og Romsdal:

* Låvebygning Ellevsøy, Inger Lise Lervik, Smøla, 50.000

* Andersgarden på Skaar, Else Ellingsæter, Haram, 63.000

* Grindfjøs/Låve Tustna, Pål Gunnar Ørbog, Aure, 140.000

* Lånatunet, Arnhild Thorseth, Sande, 30.000

* Skifertak på Nordmørslån, Magnhild Kopperstad Wolff, Sunndal, 190.000

* Stavset internatskule – ytterveggar, Hjørundfjord kulturvernlag, Ørsta, 140.000

* Gjemnes gård, naust, Christen Bruseth, Gjemnes, 50.000

* Elverhøy – fasadar øst og sør, Harry Kenyon-Slaney, Sunndal, 190.000

* Låven på Skaar, Anders Skaar, Sula, 86.000

* Fjøsvegg Ripa, Eir Grytli, Tingvoll, 44.000

* Kjønnøybrygga, Gunnar Kjønnøy, Kristiansund, 177.000