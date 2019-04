Besøker høgskulen og talar 1. mai

Nyheiter

Mona Fagerås, SV-representant på Stortinget, vert hovedtalar for SV på fleire ulike arrangement på Sunnmøre 1. mai.

- Ho startar dagen med appell på 1. mai-frukosten i Skodje, held fram med appell i Ålesund, og avsluttar med hovudtale på det felles 1. mai-arrangementet til AP, LO og SV i Volda. Fagerås, som sit i Utdannings- og forskingskomiteen, vil dagen før besøkje Høgskulen i Volda. Her vil også rådgjevar Elisabet Dahle delta, fortel leiar i Volda SV, Ingrid Opedal i ei pressemelding.

- SV har vore ein god medspelar for høgskulen i fleire saker, mellom anna ved etablering av Seanse, ved saka om fritak for masterkravet for opptak til PPU i praktisk-estetiske fag, og ved forarbeidet til løyving av midlar til utstyr til det nye mediebygget, fortel Opedal. Gjestene har spesielt bede om å få treffe Peder Haug, og høyre meir om hans kunnskap om 6-åringar i skulen og spesialundervisning.

Møte med Aud Folkestad og status for kulturfag og Seanse står også på ønskjelista, det same gjer lærarutdanninga og eventuelt informasjon om forskinga til Kåre Heggen om kor viktige høgskulane er for regional rekruttering. Audhild Gregoriusdotter Rotevatn vil presentere det nye mediebygget, og kva behov Høgskulen framleis har for investeringsmidlar.

Besøket vert avslutta med ein arbeidslunsj med rektor og direktør, med drøfting av utfordringane for Høgskulen i Volda generelt.