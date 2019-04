Stal tomatar på Urke

Nyheiter

– Ja, nokon har berre forsynt seg utan å betale. Det er leitt at nokon vil gjere seg til tjuv for så lite, fortel Guro Berg, innehavar av Urke gartneri.

Førebels er det cherrytomatane som er modne nok til å seljast, og det er eit fin dag når salet kan byrje. Men salet er basert på tillit, med at folk betalar for seg gjennom sjølvbetjening.

– Vi var plaga for nokre år sidan med at nokon berre plukka med seg utan å betale. Då vart sjølvbetjeninga stengt eit par-tre dagar, og folk forstod at skulle vi ha ope, måtte ein leggje at pengar, fortel Berg.

No håper Berg at det som skjedde torsdag vert det einaste tilfellet der folk forsyner seg utan å betale.

Urke gartneri skal ha sjølvbetjeningssal i alle fall ut august.

– Litt avhengig av vêret og tilgangen på grønsaker, seier Berg.

Rett over påske vil Urke gartneri også starte med blomstersalet i Ørsta.