Klart for Noregs lengstlevande fjellskirenn

Nyheiter

Laurdag vert Standalrennet halde for 77. gong. Ikkje noko anna fjellskirenn i Noreg har halde på over så mange år.

– Laurdag 27. april arrangerer Aalesunds Skiklub det årlige Standalrennet. Det er faktisk det 77. i rekkja, noko som gjør det til landets lengstlevande fjellskirenn! Arena er som vanlig det ypparste av kva den sunnmørske fjellheimen kan oppdrive, heiter det frå arrangøren i ei pressemelding.

Det tradisjonsrike Standalrennet er rett og slett er særdeles et spektakulært renn, som går i nokre av de flottaste omgivnad som er mogleg å oppdrive på Sunnmøre. Rennet går frå Fingerskaret til Standalhytta, og løypa har ein høgdeforskjell på cirka 700 meter. Det blir klasser for fjelltelemark, alpint, snøbrett og skibestigningskonkurranse (randonee). Traseen for sistnemnde går frå snøkanten, opp Fingerskaret og køyring ned til same målgang som rennet.

På grunn av snøforholda er det foreløpig usikkert kvar målgang vert – og dermed start for skibestigningskonkurransen – for årets renn blir.

– Målet er at det skal vere frå Standalhytta, men vi er avhengig av at det blir snøfall for å få til det. Men renn blir det – uansett!, lovar Erik Lunde. Han er styreleiar i AaSK, og står i tillegg som rennleiar for Standalrennet. Han fortel vidare at arrangementskomiteen er godt i gang med arbeidet.

– Som vanlig legg vi opp til ein skifest som er like mykje for dei som har lyst på ei spektakulær oppleving som for de med ambisjonar om gode tider og premiar. Vi håper at skientusiastar frå hele regionen kjem til Standalhytta denne helgen, for det som også blir ei super helg, forklarar Lunde.

Rundt sjølve rennet vil det vere ein del aktivitet på Standalhytta, med blant anna premieutdeling på terrassen ved hytta og påfølgende løparmiddag.