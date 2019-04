Kva er det med påskeegget?

Nyheiter

Egg har lang tradisjon som ein del av påskefeiringa. I førkristen tid var egget symbol på livskraft, vår og nytt liv. Kring vårjamdøgn (21. mars) tek hønene til å verpe att etter ein lang og mørk vinter, og kyllingar vert klekte på denne tida. Etter kvart smelta den gamle vårfesten saman med den kristne påskefeiringa.

Egget er så sterkt knytt til påska at nordmenn doblar forbruket av egg i påskeveka. I løpet av påskedagane et nordmenn omtrent 21 millionar egg. Det er nær 4,3 millionar høner her i landet som legg kring 200 egg kvar i året. Ei høne legg egg frå ho er 20 veker til ho er 78 veker.

I snitt produserer hønene 22,5 kg egg i dei 58 vekene, følgjeleg 357 egg på 406 dagar.

Å gi vekk egg til påske er ein gammal skikk. Bøndene gav til tenestefolka sine, og kyrkjelyden til presten.

Nye trendar kjem også til uttrykk i eggverda. No kan vi kjøpe solegg, økologiske egg, brune egg og polaregg. For å legge solegg må hønene få ein spesiell diett. Den er dyrare enn vanleg fôr, men gir ein kvalitet som mange er villige til å betale litt ekstra for.

Egga må oppbevarast rett. Skalet har mange ørsmå opningar som gjer at egga kan ta til seg smak frå andre mat-varer. Dei bør difor ikkje plasserast nær frukt og grøn-saker.

Det har også vore marknadsført «sunnmørsegg» – «premium egg med ekstra gul plomme», frå Klokkargarden på Hareid: «Etter meir enn 30 års erfaring med egg, kan vi med handa på hjartet seie at gulare blir dei ikkje!», – kortreist smaksoppleving. Dato- stemplinga for egg er 28 dagar etter verping i samsvar med europeisk regelverk, men norske egg er trygge og gode mykje lenger.

Dekorerte egg er mykje eldre enn påska. Nokre kokte egget saman med noko som sette farge på skalet, til dømes løkskal som gir ein gul farge. Andre plantefargar er raudløkskal, raudbetar, nøtteskal, blåbær, ulike blomar og treslag. Nokre gjer det enkelt med konditorfargar. Det er rike tradisjonar for å lage vakre mønster som del av egg- kunsten. Eggeskala kunne tømast ved å lage hol og blåse ut eggemassa.

Dei vakraste egga vart med i samlingar, med ulike skikkar i ulike land, – særleg i Aust- Europa er tradisjonen sterkt utvikla. Malte egg kunne gjevast til nokon ein var glad i. Då kunne fantasien kome til hjelp og skape kunst med krevjande mønster.

Og så har vi påskeegga i godtebutikkane. Frå barnemunn er det sagt at i påska er kyllingane gule, og det kjem godteri i egga deira. Å samle påskekort vert stadig meir interessant, – det er færre å velje mellom, samstundes som dei gamle motiva vert sjeldnare. Påskeegg som symbol vert utfordra av påskeharar og motiv frå påskefjellet. Religiøse motiv er nesten heilt fråverande. Oftare enn før vert påskekorta utstansa i eggeformat.

God påske!