Nyheiter

Åpen folkekirke Møre har halde nominasjonsmøte, og stiller liste til haustens kyrkjeval.

Blant dei som stiller på liste er Magnar Hjertenæs, Ørsta.

I ei melding skriv Åpen folkekirke at dei sidan valsigeren i 2015, mellom anna har fått gjennom likekjønna vigsel.

- Endeleg er kyrkja open for alle par som ønskjer å feire kjærleiken, men framleis står det att viktige kampsaker.Møre bispedøme er eitt av få bispedøme der skeive framleis blir diskriminert ved tilsetjingar. I utlysningstekstane står det framleis at «samlivsform vil bli etterspurt og kan bli vektlagt», noko som rammar skeive. Det er særskilt negativt då Møre slit med rekrutteringa. Vi kan ikkje skjøne at det er betre å ikkje ha ein prest, enn å ha ein skeiv prest. Vi meiner at kvalifikasjonar, ikkje samlivsform eller seksuell orientering, skal avgjere om ein får jobben. Får vi fleirtal i bispedømerådet, kan vi endeleg endre dette og få slutt på diskrimineringa.

– Vi har like mange kvinner og menn, og er særs glade for at fleire unge vil stille til val, seier Therese Utgård, leiar for Åpen folkekirke Møre, i ei pressemelding.

Geografisk spreiing har dei derimot ikkje. 13 av dei 18 på lista er frå Sunnmøre.

Åpen folkekirke vart danna i 2014 og har jobba spesielt for å innføre likekjønna vigsel og at ikkje samlivsform blir vektlagt når prestar skal søke jobb i Den norske kyrkje.

Lista dei konkurrerer mot, Møre bispedøme si eiga kandidatliste, er venta å vere klar i mai.

Hele lista

Dette er lista til Åpen folkekirke, dei to første er kumulert:

Therese Utgård, Sykkylven

Ole Martin Grevstad, Ulsteinvik

Maren Elgsaas Jenssen, Kr.sund

Margaret Mørk, Molde

Olav Myklebust, Gurksen

Evy Sisilie Bergum, Molde

Sverre Steinnes, Kristiansund

Henry Ståle Farstad, Fræna

Elise Vik Nordbrønd, Ålesund

Audun Askim, Ålesund

Kari Grindvik, Skodje

Erik Kursetgjerde, Sykkylven

Ida Therese Frågodt, Gursken

Magnar Hjertenæs, Ørsta

Ruth Wenche Vinje, Ålesund

Arild Hevrøy, Ålesund

Trine Lise Auflem Vik, Gursken

Jon Inge Lervåg, Ålesund